Прем'єр Іспанії М.Рахой: цілісність України не підлягає обговоренню
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Питання непорушності цілісності України не підлягає жодному обговоренню, тому Іспанія продовжуватиме підтримувати режим санкцій про РФ. Про це прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив на зустрічі з Президентом України Петром Порошенко на Мальті, передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.
"Прем’єр-міністр Іспанії наголосив на підтримці територіальної цілісності України та підтвердив, що питання непорушності цілісності території Української держави не підлягає жодному обговоренню", - йдеться в повідомленні.
П.Порошенко подякував за незмінну підтримку Іспанією України у її протидії російській агресії. Було наголошено на необхідності збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації до повної імплементації мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.
Під час зустрічі також було відзначено важливість підтримання регулярних контактів на найвищому рівні, у тому числі шляхом обміну візитами.
М.Рахой підтвердив, що Іспанія завжди надаватиме сприяння Україні у реалізації її євроінтеграційних прагнень, зокрема у контексті завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та лібералізації візового режиму для громадян України.
Президент України висловив переконання, що найближчим часом буде віднайдено позитивне рішення за Угодою про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, що забезпечить її підписання.
Повідомляться також, що М.Рахой запросив Президента України здійснити візит до Іспанії.
Як повідомляв УНН, у листопаді минулого року прем'єр Іспанії М.Рахой у телефонній розмові із Президентом України П.Порошенком наголосив, що Іспанія рішуче підтримує і завжди буде підтримувати територіальну цілісність України.