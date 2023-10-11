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Премьер Бельгии о передаче F-16 в 2025 году: это произойдет после решения правительства, которое тогда будет

Премьер Бельгии о передаче F-16 в 2025 году: это произойдет после решения правительства, которое тогда будет

Киев • УНН

 • 399586 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Бельгия будет иметь возможность предоставить самолеты F-16 Украине с 2025 года, однако это произойдет после решения правительства, которое будет в то время. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо во время встречи с представителями СМИ совместно Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата

«С самого начала мы четко заявляли, что предоставим обучение, предоставим личный состав для обучения, а также предоставим свои собственные самолеты F-16, в частности двухместные F-16, которые примут участие в учебной миссии в разных местах Европы в следующие несколько месяцев. Мы будем предоставлять техническое обслуживание самолетов, которые вы получите. Мы также будем предоставлять обучение украинским работникам, чтобы они могли осуществлять техническое обслуживание самолетов F-16», - рассказал Де Кроо.

Он отметил, что с 2025 года Бельгия сможет поставлять F-16 в Украину.

«Они будут до вашего распоряжения обычно в зависимости от решения правительства, которое будет работать в то время. То есть Бельгия сможет предоставить самолеты F - 16 Украине и это произойдет после решения правительства, которое будет в то время», - сказал Де Кроо.

Дополнение

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявляла, что Бельгия обещает отправить в Украину истребители F-16 в рамках военной помощи. Также страна примет участие в обучении пилотов ВСУ.

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