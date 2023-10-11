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Прем’єр Бельгії про передачу F-16 у 2025 році: це станеться після рішення уряду, який тоді буде

Прем’єр Бельгії про передачу F-16 у 2025 році: це станеться після рішення уряду, який тоді буде

Київ • УНН

 • 399592 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Бельгія матиме змогу надати літаки F-16 Україні з 2025 року, проте це станеться після рішення уряду, який буде на той час. Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час зустріч із представниками ЗМІ спільно Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Із самого початку ми чітко заявляли, що надамо навчання, надамо особовий склад для навчання, а також надамо свої власні літаки F-16, зокрема двомісні F-16, які візьмуть участь у навчальній місії у різних місцях Європи у наступні кілька місяців. Ми будемо надавати технічне обслуговування літаків, які ви отримаєте. Ми також надаватимемо навчання українським працівникам, щоб вони могли здійснювати технічне обслуговування літаків F-16», - розповів Де Кроо.

Він зазначив, що починаючи з 2025 року Бельгія матиме змогу постачати F-16 в Україну.

«Вони будуть до вашого розпорядження звичайно залежно від рішення уряду, який буде працювати у той час. Тобто Бельгія матиме змогу надати літаки F-16 Україні й це станеться після рішення уряду, який буде на той час», - сказав Де Кроо.

Доповнення

Раніше міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявляла, що Бельгія обіцяє відправити до України винищувачі F-16 у межах військової допомоги. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

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