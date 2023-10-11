Прем’єр Бельгії про передачу F-16 у 2025 році: це станеться після рішення уряду, який тоді буде
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Бельгія матиме змогу надати літаки F-16 Україні з 2025 року, проте це станеться після рішення уряду, який буде на той час. Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час зустріч із представниками ЗМІ спільно Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
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«Із самого початку ми чітко заявляли, що надамо навчання, надамо особовий склад для навчання, а також надамо свої власні літаки F-16, зокрема двомісні F-16, які візьмуть участь у навчальній місії у різних місцях Європи у наступні кілька місяців. Ми будемо надавати технічне обслуговування літаків, які ви отримаєте. Ми також надаватимемо навчання українським працівникам, щоб вони могли здійснювати технічне обслуговування літаків F-16», - розповів Де Кроо.
Він зазначив, що починаючи з 2025 року Бельгія матиме змогу постачати F-16 в Україну.
«Вони будуть до вашого розпорядження звичайно залежно від рішення уряду, який буде працювати у той час. Тобто Бельгія матиме змогу надати літаки F-16 Україні й це станеться після рішення уряду, який буде на той час», - сказав Де Кроо.
Доповнення
Раніше міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявляла, що Бельгія обіцяє відправити до України винищувачі F-16 у межах військової допомоги. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.