Прем’єр Бельгії про передачу F-16 у 2025 році: це станеться після рішення уряду, який тоді буде

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«Із самого початку ми чітко заявляли, що надамо навчання, надамо особовий склад для навчання, а також надамо свої власні літаки F-16, зокрема двомісні F-16, які візьмуть участь у навчальній місії у різних місцях Європи у наступні кілька місяців. Ми будемо надавати технічне обслуговування літаків, які ви отримаєте. Ми також надаватимемо навчання українським працівникам, щоб вони могли здійснювати технічне обслуговування літаків F-16», - розповів Де Кроо.

Він зазначив, що починаючи з 2025 року Бельгія матиме змогу постачати F-16 в Україну.

«Вони будуть до вашого розпорядження звичайно залежно від рішення уряду, який буде працювати у той час. Тобто Бельгія матиме змогу надати літаки F-16 Україні й це станеться після рішення уряду, який буде на той час», - сказав Де Кроо.

Доповнення

Раніше міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявляла, що Бельгія обіцяє відправити до України винищувачі F-16 у межах військової допомоги. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.