Предварительно "прилет" в спальном районе, в плотной застройке: Терехов о взрывах в Харькове

В Харькове, по предварительной информации, есть прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информации о разрушениях и пострадавших уточняются. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания - сообщил Терехов.

Напомним

В Харькове снова раздаются взрывы. Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБ.