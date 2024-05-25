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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предварительно "прилет" в спальном районе, в плотной застройке: Терехов о взрывах в Харькове

Предварительно "прилет" в спальном районе, в плотной застройке: Терехов о взрывах в Харькове

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 13:18  •  962 просмотра

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После взрывов в Харькове городской голова Игорь Терехов сообщил о вероятном прилете в в спальном районе, в плотной застройке.

В Харькове, по предварительной информации, есть прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информации о разрушениях и пострадавших уточняются. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания 

- сообщил Терехов.

Напомним

В Харькове снова раздаются взрывы. Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБ. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
kharkivХарьков
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