Попередньо "приліт" у спальному районі, у щільній забудові: Терехов про вибухи у Харкові
Київ • УНН
Після вибухів у Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив про ймовірний приліт у у спальному районі, у щільній забудові.
У Харкові, за попередньою інформацією, є приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформації про руйнування та постраждалих уточнюються. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання
Нагадаємо
У Харкові знову лунають вибухи. Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харков Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ.