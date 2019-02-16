Представители украинских клубов не попали в символическую команду недели ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сайт УЕФА обнародовал лучших 11-ти футболистов, принявших участие в поединках 1/16 финала Лиги Европы, информирует УНН.
Наибольшее количество игроков представлена лондонским "Челси" - двое.
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь Дэнни Вукович ("Генк")
Защитники: Владимир Цоуфал ("Славия"), Кристиан Луйиндама ("Галатасарай"), Лудек Перница ("Виктория"), Аспиликуэта ("Челси")
Полузащитники: Альфонсо Педраса ("Вильярреал"), Джованни Ло Чельсо ("Бетис"), Росс Баркли ("Челси"), Диего Лайнес ("Бетис")
Нападающие: Хосе Кальехон ("Наполи"), Рубен Собрино ("Вaленсия»).
Заметим, что на звание лучшего футболиста недели претендуют - Росс Баркли ("Челси"), Рубен Собрино ("Валенсия"), Лудек Перница ("Виктория") и Хосе Кальехон ("Наполи").