Представники українських клубів не потрапили до символічної команди тижня ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сайт УЄФА оприлюднив найкращих 11-тьох футболістів, які взяли участь у поєдинках 1/16 фіналу Ліги Європи, інформує УНН.
Найбільша кількість гравців представлена лондонським "Челсі" – двоє.
Символічна збірна виглядає наступним чином:
Воротар: Денні Вукович ("Генк")
Захисники: Володимир Цоуфал ("Славія"), Крістіан Луйіндама ("Галатасарай"), Лудек Перніца ("Вікторія"), Сесар Аспілікуета ("Челсі")
Півзахисники: Альфонсо Педраса ("Вільяреал"), Джовані Ло Чельсо ("Бетіс"), Росс Барклі ("Челсі"), Дієго Лайнес ("Бетіс")
Нападники: Хосе Кальєхон ("Наполі"), Рубен Собріно ("Вaленсія").
Зауважимо, що на звання кращого футболіста тижня претендують - Росс Барклі ("Челсі"), Рубен Собріно ("Валенсія"), Лудек Перніца ("Вікторія") і Хосе Кальєхон ("Наполі").