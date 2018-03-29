Представители США должны освободить генконсульство в Петербурге не позднее 31 марта

"Отозвано согласие на открытие и функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России закроют генконсульство США в Петербурге и вышлют американских дипломатов в том же количестве, в котором до этого были выдворены российские диппредставители из США.