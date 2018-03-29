Представники США мають звільнити генконсульство у Петербурзі не пізніше 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Представникам США мають звільнити будівлю генерального консульства США в Санкт-Петербурзі не пізніше 31 березня. Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на заяву представника МЗС Росії, передає УНН.
“Відкликано згоду на відкриття та функціонування генерального консульства США в Санкт-Петербурзі. Американські представники повинні повністю звільнити раніше надану їм для розміщення даної установи адміністративну будівля не пізніше 31 березня”, — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Росії закриють генконсульство США у Петербурзі та вишлють американських дипломатів у тій самій кількості, в якій до цього було видворено російських диппредставників із США.