Представитель "Карпат" назван лучшим футболистом месяца в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам голосования специального проекта определила имя лучшего футболиста в ноябре, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.
В голосовании принимали участие победители номинации “Лучший игрок тура” в ноябре: 14 тур — Марьян Швед (“Карпаты”), 15 тур — Николай Шапаренко (“Динамо”), 16 тур — Андрей Цуриков (“Александрия”), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение ноябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Артем Гордиенко (“Заря”), Виктор Цыганков (“Динамо”), Исмаили (“Шахтер”), Андрей Запорожан (“Александрия”), Александр Филиппов (“Десна”).
Со значительным запасом победу праздновал Швед за которого проголосовали 45 процентов болельщиков. На 20 процентов от игрока “Карпат” отстал Шапаренко. Тройку лучших замкнул Цуриков — 11 процентов.
Заметим, что Швед уже второй раз подряд получил звание лучшего игрока УПЛ. Ранее “карпатовца” признали лучшим игроком украинской Премьер-лиги в сентябре. Тогда нападающий обошел Цыганкова, Мораес и Тайсона, набрав 59 процентов голосов болельщиков.