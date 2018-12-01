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Представника "Карпат" названо найкращим футболістом місяця в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Українська Прем’єр-ліга за підсумками голосування спеціального проекту визначила ім’я кращого футболіста у листопаді, передає УНН з посиланням на прес-службу Ліги.

У голосуванні брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру” у листопаді: 14 тур — Мар’ян Швед (“Карпати”), 15 тур — Микола Шапаренко (“Динамо”), 16 тур — Андрій Цуріков (“Олександрія”), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Артем Гордієнко (“Зоря”), Віктор Циганков (“Динамо”), Ісмаїлі (“Шахтар”), Андрій Запорожан (“Олександрія”), Олександр Філіппов (“Десна”).

Із значним запасом перемогу святкував Швед за якого проголосували 45 відсотків уболівальників. На 20 відсотків від гравця “Карпат” відстав Шапаренко. Трійку кращих замкнув Цуріков — 11 відсотків.

Зауважимо, що Швед уже другий раз поспіль отримав звання найкращого гравця УПЛ. Раніше “карпатівця” визнали найкращим гравцем української Прем’єр-ліги у вересні. Тоді нападник обійшов Циганкова, Мораєса і Тайсона, набравши 59 відсотків голосів уболівальників.

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