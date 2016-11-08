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Представитель В.Медведчука предупредил А.Парубия о юридических последствиях бездоказательных обвинений

Представитель В.Медведчука предупредил А.Парубия о юридических последствиях бездоказательных обвинений

Киев • УНН

 • 8735 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Александр Мошинский, представитель Виктора Медведчука в правовых вопросах, напомнил главе ВР Андрею Парубию, что в случае признания судом недостоверными "новых доказательств" причастности лидера "Украинского выбора" к событиям на Донбассе, о которых спикер заявил сегодня, то действиям последнего оценку давать уже Уголовный кодекс Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Украинский выбор".

Также юрист подчеркнул, что ни разу суд не поставил под сомнение сам факт распространения А.Парубием недостоверной информации про В.Медведчука.

Как известно, 4 июля 2014 г. Парубий А., в то время cекретар СНБО, на брифинге обвинил Медведчука В. В. в преступных действиях, связанных с ситуацией на Востоке Украины.

"Эти лживые обвинения сразу же были обжалованы Медведчуком В. в Печерский районный суд г. Киева, который 15.08.2014 признал их недостоверными и такими, которые должны быть опровергнуты. Это решение было обжаловано Парубием А. в апелляционном порядке, и уже Апелляционный суд г. Киева 19.11.2014 отменил его и отказал в удовлетворении исковых требований. При этом в решении суда никоим образом не был поставлен ​​под сомнение сам факт распространения недостоверной информации об истце, а такой вердикт был обусловлен, в частности, тем, что "ответчик Парубий А. в настоящее время не является секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а поэтому не имеет полномочий на опровержение недостоверной информации... на официальной пресс-конференции...", - пояснил А.Мошинский.

Такое абсурдное решение Апелляционного суда, подчеркнул юрист, привело к его отмене Высшим специализированным судом 4 марта 2015 г. с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции - Печерский районный суда г. Киева.

"В постановлении Высшего специализированного суда факт распространения Парубием А. недостоверной информации о Медведчуке В.В. не был опровергнут", - подчеркнул представитель В.Медведчука.

За период нового рассмотрения дела - с 16 апреля 2015 г. до 7 ноября 2016 г. - состоялось 17 заседаний, в которых ни разу не принял участие ни сам Парубий А., ни его представитель подчеркнул юрист.

"С начала судебного процесса в 2014 г. со стороны А.Парубия к суду не было предоставлено ни одного доказательства в подтверждение достоверности сделанных им заявлений в отношении Медведчука В. В. Следовательно, после тщательного исследования материалов дела, суд снова пришел к выводу о недостоверности распространенной А.Парубием информации о истце и обязал А.Парубия опровергнуть ее, о чем и принял 7 ноября 2016 г. решение", - отметил А.Мошинский.

Комментируя заявление А.Парубия, А.Мошинский предупредил председателя ВР о юридических последствиях, которые влекут за собой ложные обвинения в преступлении.

"Если "новые" обвинения Парубия того же сорта, как и те, которые признаны судом недостоверными, он может "доиграться" до уголовной ответственности по ст. 383 Уголовного кодекса Украины ("Заведомо ложное сообщение о совершении преступления")", - подытожил юрист.

Украинские Национальные Новости

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