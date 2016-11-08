Представник В.Медведчука попередив А.Парубія про юридичні наслідки бездоказових звинувачень

Також юрист підкреслив, що жодного разу суд не поставив під сумнів сам факт поширення А.Парубієм недостовірної інформації про В.Медведчука.

Як відомо, 4 липня 2014 р. Парубій А., на той час cекретар РНБО, на брифінгу звинуватив Медведчука В. В. у злочинних діях, пов’язаних з ситуацією на Сході України.

“Ці брехливі звинувачення відразу ж були оскаржені Медведчуком В. до Печерського районного суду м. Києва, який 15.08.2014 визнав їх недостовірними та такими, що мають бути спростовані. Це рішення було оскаржене Парубієм А. у апеляційному порядку, і вже Апеляційний суд м. Києва 19.11.2014 скасував його та відмовив у задоволенні позовних вимог. При цьому у рішенні суду жодним чином не було поставлено під сумнів самого факту поширення недостовірної інформації про позивача, а такий вердикт був зумовлений, зокрема, тим, що “відповідач Парубій А. на даний час не є секретарем Ради національної безпеки і оборони України, а тому не має повноважень на спростування недостовірної інформації... на офіційній прес-конференції...”, — пояснив О.Мошинський.

Таке абсурдне рішення Апеляційного суду, підкреслив юрист, призвело до його скасування Вищим спеціалізованим судом 4 березня 2015 р. із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції ― Печерського районного суду м. Києва.

“В ухвалі Вищого спеціалізованого суду факт розповсюдження Парубієм А. недостовірної інформації про Медведчука В. В. не був спростований”, — наголосив представник В.Медведчука.

За період нового розгляду справи — з 16 квітня 2015 р. до 7 листопада 2016 р.— відбулося 17 засідань, у яких жодного разу не взяв участь ані сам Парубій А., ані його представник, підкреслив юрист.

“З початку судового процесу у 2014 р. з боку Парубія до суду не було надано жодного доказу на підтвердження достовірності зроблених ним заяв щодо Медведчука В. В. Відтак, після ретельного дослідження матеріалів справи, суд знову дійшов висновку про недостовірність розповсюдженої Парубієм інформації щодо позивача та зобов’язав Парубія спростувати її, про що й ухвалив 7 листопада 2016 р. рішення”, — зауважив О.Мошинський.

Коментуючи заяву А.Парубія, О.Мошинський попередив голову ВР про юридичні наслідки, які тягнуть за собою неправдиві звинувачення у злочині.

“Якщо „нові“ звинувачення Парубія того ж ґатунку, як і ті, що визнані судом недостовірними, він може „догратися“ до кримінальної відповідальності за ст. 383 Кримінального кодексу України („Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину“)”, — підсумував юрист.