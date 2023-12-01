Предоставила оккупантам данные о коллегах и участниках АТО: экс-правоохранительница с Харьковщины проведет 15 лет за решеткой

Суд Харькова приговорил к 15 годам лишения свободы бывшую сотрудницу правоохранительных органов из Купянского района Харьковщины, которая сотрудничала с оккупантами и предоставляла им данные о проукраинских гражданах. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

После захвата агрессорами части области женщина осталась на оккупированной территории. В мае 2022 года она собрала пакет документов и письменно обратилась к представителям захватчиков. Она попросила зачислить ее на работу в так называемую "народную милицию".

Коллаборационистку назначили на должность старшего участкового, в функции которого входило патрулирование улиц, дежурство в отделении и опрос местных жителей для выявления проукраински настроенных граждан. В частности, фигурантка сдала оккупантам данные обо всех местных участниках АТО и правоохранителях, которых она знала.

После освобождения населенного пункта женщина скрывалась, однако правоохранители нашли ее и задержали.

Исследовав все имеющиеся доказательства суд признал ее виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), лишил женщину специального звания и назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

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