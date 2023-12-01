Предоставила оккупантам данные о коллегах и участниках АТО: экс-правоохранительница с Харьковщины проведет 15 лет за решеткой

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  125527 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  131760 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  124093 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  120538 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  145619 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  212255 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  192072 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  207211 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  198525 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  159897 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178429 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  165165 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164503 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  170078 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  39202 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
predostavila-okkupantam-dannie-o-kollegakh-i-uchastnikakh-ato-eks-pravookhranitelnitsa-s-kharkovshchini-provedet-15-let-za-reshetkoi

Предоставила оккупантам данные о коллегах и участниках АТО: экс-правоохранительница с Харьковщины проведет 15 лет за решеткой

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 02:10  •  20528 просмотра

Read in English

Харьковский суд приговорил бывшего офицера к 15 годам за сотрудничество с оккупантами и передачу информации о проукраински настроенных гражданах после частичного захвата региона.

Суд Харькова приговорил к 15 годам лишения свободы бывшую сотрудницу правоохранительных органов из Купянского района Харьковщины, которая сотрудничала с оккупантами и предоставляла им данные о проукраинских гражданах. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

После захвата агрессорами части области женщина осталась на оккупированной территории. В мае 2022 года она собрала пакет документов и письменно обратилась к представителям захватчиков. Она попросила зачислить ее на работу в так называемую "народную милицию".

Коллаборационистку назначили на должность старшего участкового, в функции которого входило патрулирование улиц, дежурство в отделении и опрос местных жителей для выявления проукраински настроенных граждан. В частности, фигурантка сдала оккупантам данные обо всех местных участниках АТО и правоохранителях, которых она знала.

После освобождения населенного пункта женщина скрывалась, однако правоохранители нашли ее и задержали.

Исследовав все имеющиеся доказательства суд признал ее виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), лишил женщину специального звания и назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13 лет за решеткой получил коллаборационист из Харьковщины

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
Надала окупантам дані про колег та учасників АТО: експравоохорониця з Харківщини проведе 15 років за ґратами
Provided occupiers with data on colleagues and ATO participants: former law enforcement officer from Kharkiv region will spend 15 years in prison
Новости по теме

Предоставила оккупантам данные о коллегах и участниках АТО: экс-правоохранительница с Харьковщины проведет 15 лет за решеткой

Харьковский суд приговорил бывшего офицера к 15 годам за сотрудничество с оккупантами и передачу информации о проукраински настроенных гражданах после частичного захвата региона.

Криминал и ЧП •   •  20528 просмотра
Предоставила оккупантам данные о коллегах и участниках АТО: экс-правоохранительница с Харьковщины проведет 15 лет за решеткой

Клименко отчитался перед послами стран G7 о реформах в МВД и расследовании военных преступлений

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отчитался перед послами G7 о реформах в министерстве и расследовании военных преступлений в Украине. Реформы включают кадровые изменения, и Министерство задокументировало почти 101 000 военных преступлений, многие из которых были совершены в конкретных регионах.

Политика •   •  25789 просмотра
Клименко отчитался перед послами стран G7 о реформах в МВД и расследовании военных преступлений

Бербок на встрече ОБСЕ, куда также пригласили лаврова, требовала от путина остановить войну

На заседании ОБСЕ министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию прекратить войну в Украине и раскритиковала действия россии.

Политика •   •  25209 просмотра
Бербок на встрече ОБСЕ, куда также пригласили лаврова, требовала от путина остановить войну

Шторм в Крыму: боевые дельфины покинули черноморский флот

Российские боевые дельфины, содержащиеся в Севастопольской бухте (Крым), возможно, были выпущены на волю или потеряны после того, как их вольеры были повреждены во время шторма. Судьба дельфинов, которых ВМФ россии готовил к обороне, остается неясной в ожидании более четких спутниковых снимков.

Общество •   •  21925 просмотра
Шторм в Крыму: боевые дельфины покинули черноморский флот

Немецко-украинское энергетическое партнерство: в Минэнерго думают как привлечь инвестиций в проекты по распределенной генерации

Украинские и немецкие чиновники обсудили инвестиции в проекты распределенной энергетики для модернизации энергетического сектора Украины, сосредоточившись на возобновляемых источниках и "умных" сетях. Встреча имела целью способствовать привлечению инвестиций и ускорению интеграции в европейские рынки.

Экономика •   •  24565 просмотра
Немецко-украинское энергетическое партнерство: в Минэнерго думают как привлечь инвестиций в проекты по распределенной генерации

Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU

Сингапур и Цюрих возглавили список самых дорогих городов мира по версии EIU на 2023 год, за ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Несмотря на незначительное снижение, глобальный кризис стоимости жизни сохраняется.

Экономика •   •  24307 просмотра
Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU

ЕС планирует 12 декабря представить план использования доходов от замороженных российских активов - Bloomberg

ЕС планирует облагать налогом доходы от замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро для восстановления Украины, причем предложение ожидается 12 декабря, несмотря на беспокойство стран-членов. Некоторые страны выступают за осторожный, постепенный подход, тогда как ЕС настаивает на быстрых действиях.

Экономика •   •  23442 просмотра
ЕС планирует 12 декабря представить план использования доходов от замороженных российских активов - Bloomberg

В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура

В Голосеевском районе Киева будут судить подрядчика, который присвоил 500 000 гривен из средств, предназначенных для ремонта школьных укрытий. За завышение стоимости ремонта ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  19313 просмотра
В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура

Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса

Шторм в оккупированном Крыму повредил знаменитую "базилику 1935 года" в Херсонесе, самый известный памятник Севастопольского музея.

Война •   •  26811 просмотра
Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса

В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью

Пограничная служба Украины опубликовала видео, где показано, как их силы ночью сбивают запущенные Россией беспилотники "Шахед". Отмечается, что 14 из 20 беспилотников пущенные россиянами были уничтожены над Украиной 30 ноября.

Война •   •  31490 просмотра
В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью