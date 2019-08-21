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6 марта, 17:12 • 132976 просмотра

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Правозащитница “нашла” Балуха, Кольченко и других политзаключенных в “Лефортово”

Правозащитница “нашла” Балуха, Кольченко и других политзаключенных в “Лефортово”

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Администрация московского следственного изолятора “Лефортово” утром 20 августа приняла передачи для пяти украинских политзаключенных — Владимир Балуха, Станислава Клих, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. О это под заголовком “потрясающе с Лефортово” написала в Facebook российская правозащитница Виктория Ивлева, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Сразу после публикации этого поста мне посыпались вопросы — а правда, что они там. Граждане, я внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии. Все, что мы сделали — это отнесли передачи, и у нас их приняли. Думаю, остальное — дело адвокатов”, — добавила Ивлева, отвечая на комментарии читателей.

Правозащитница сообщила, что “в передачах: грудинка, сыр, масло, молоко, сметана, лимоны, чеснок, персики, огурцы, помидоры, зелень, филе форели, чай, кофе, сахар, круассан, свекла вареная в вакууме, орехи”.

Прямого подтверждения от администрации СИЗО “Лефортово” о нахождении в них украинских политзаключенных нет.

Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе не комментирует информацию правозащитницы.

До сих пор публично было известно лишь, что 16 августа Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок Тверской области. 19 августа российский адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не знает, где находится украинский активист.

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого удерживают в российской колонии в Тверской области, рассказал, как вывозили Владимира Балуха.

О вероятном перевозки других украинских заключенных Кремля из этой пятерки в Москву не было никакой информации.

Напомним, “Верховный суд Республики Крым” отменил решение “Центрального районного суда Симферополя” о передаче уголовного дела Эдема Бекирова в “Красноперекопский суд”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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