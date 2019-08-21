Правозахисниця “знайшла” Балуха, Кольченко та інших політв’язнів в “Лефортово”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Адміністрація московського слідчого ізолятора “Лефортово” вранці 20 серпня прийняла передачі для п’яти українських політв’язнів — Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченко, Павла Гриба і Миколи Карпюка. Про це під заголовком “приголомшливо з Лефортово” написала в Facebook російська правозахисниця Вікторія Івлєва, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Відразу після публікації цього поста мені посипалися запитання — а правда, що вони там. Громадяни, я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких немає в наявності. Все, що ми зробили — це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта — справа адвокатів”, — додала Івлєва, відповідаючи на коментарі читачів.
Правозахисниця повідомила, що “в передачах: грудинка, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варена в вакуумі, горіхи”.
Прямого підтвердження від адміністрації СІЗО “Лефортово” про знаходження у них українських політв’язнів немає.
Адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе не коментує інформацію правозахисниці.
До сих пір публічно було відомо лише, що 16 серпня Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області. 19 серпня російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не знає, де знаходиться український активіст.
Український політв’язень Олександр Шумков, якого утримують в російській колонії в Тверській області, розповів як вивозили Володимира Балуха.
Про ймовірне перевезення інших українських в’язнів Кремля з цієї п’ятірки в Москву не було ніякої інформації.
Нагадаємо, “Верховний суд Республіки Крим” скасував рішення “Центрального районного суду м.Сімферополя” про передачу кримінальної справи Едема Бекірова в “Красноперекопський суд”.