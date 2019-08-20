Політв'язня Бекірова не судитимуть в Красноперекопську - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. “Верховний суд Республіки Крим” скасував рішення “Центрального районного суду м.Сімферополя” про передачу кримінальної справи Едема Бекірова в “Красноперекопський суд”. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Верховний суд Республіки Крим” скасував рішення “Центрального районного суду м.Сімферополя” про передачу кримінальної справи Едема Бекірова в “Красноперекопський суд”, — зазначила Денісова.
За її словами, справу пана Бекірова буде повернуто для розгляду по суті в “Центральний районний суд м.Сімферополя”.
Також, адвокат пана Бекірова повідомив, що його підзахисного мають доправити на додаткове медичне обстеження в лікарню ім.Семашка.
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Уповноважений сподівається, що медичний огляд дасть можливість змінити запобіжний захід на домашній арешт, тим більше, що захисники нещодавно надали всі необхідні для цього документи.
“Наразі, ситуацію тримаю на особистому контролі, тому про подальший перебіг подій обов’язково інформуватиму”, — зауважила Людмила Денісова.
Також вона наголосила та нагадала українським міжнародним партнерам, що зараз необхідно об’єднати всі зусилля щоб врятувати Едема Бекірова, і продовжувати тиск на РФ.
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У свою чергу, проект Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, посилаючись на адвоката Бекірова Олексія Ладина, що це “маленька перемога”, оскільки питання етапування Бекірова в Красноперекопськ було дуже небезпечним для його життя.
Сам Бекіров в суді повідомив, що після попередньої доставки до Верховного суду 8 серпня у нього на тиждень відмовили ноги, і навіть зараз він бере участь в засіданні тільки після прийому знеболюючих препаратів.
Нагадаємо, 31 липня Бекіров написав заяву про намір оголосити голодування і відмовитися від прийому ліків на випадок його етапування в Красноперекопськ.
Європейський суд з прав людей 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста Едему Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново помістити його в лікарню.
Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едему Бекірова, який міститься в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.
Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.