Політв'язня Бекірова не судитимуть в Красноперекопську - Денісова

ukru
04:30 • 41941 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 119624 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 153314 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 142452 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 213311 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156112 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 187395 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 174578 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130706 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173613 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
37 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 71361 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 58792 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 70241 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 53725 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 51521 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 140190 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 213311 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 187396 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 174578 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 142666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 119628 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 103590 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 77701 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 126752 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 117345 перегляди
Актуальне
Політв'язня Бекірова не судитимуть в Красноперекопську - Денісова

Політв'язня Бекірова не судитимуть в Красноперекопську - Денісова

Київ • УНН

 • 9290 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. “Верховний суд Республіки Крим” скасував рішення “Центрального районного суду м.Сімферополя” про передачу кримінальної справи Едема Бекірова в “Красноперекопський суд”. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Верховний суд Республіки Крим” скасував рішення “Центрального районного суду м.Сімферополя” про передачу кримінальної справи Едема Бекірова в “Красноперекопський суд”, — зазначила Денісова.

За її словами, справу пана Бекірова буде повернуто для розгляду по суті в “Центральний районний суд м.Сімферополя”.

Також, адвокат пана Бекірова повідомив, що його підзахисного мають доправити на додаткове медичне обстеження в лікарню ім.Семашка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я, і кожен з нас, представляємо кримськотатарський народ — Бекіров передав лист своїй дочці

Уповноважений сподівається, що медичний огляд дасть можливість змінити запобіжний захід на домашній арешт, тим більше, що захисники нещодавно надали всі необхідні для цього документи.

“Наразі, ситуацію тримаю на особистому контролі, тому про подальший перебіг подій обов’язково інформуватиму”, — зауважила Людмила Денісова.

Також вона наголосила та нагадала українським міжнародним партнерам, що зараз необхідно об’єднати всі зусилля щоб врятувати Едема Бекірова, і продовжувати тиск на РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не може встати з ліжка: донька Бекірова розповіла про стан батька

У свою чергу, проект Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, посилаючись на адвоката Бекірова Олексія Ладина, що це “маленька перемога”, оскільки питання етапування Бекірова в Красноперекопськ було дуже небезпечним для його життя.

Сам Бекіров в суді повідомив, що після попередньої доставки до Верховного суду 8 серпня у нього на тиждень відмовили ноги, і навіть зараз він бере участь в засіданні тільки після прийому знеболюючих препаратів.

Нагадаємо, 31 липня Бекіров написав заяву про намір оголосити голодування і відмовитися від прийому ліків на випадок його етапування в Красноперекопськ.

Європейський суд з прав людей 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста Едему Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново помістити його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едему Бекірова, який міститься в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,271.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.22