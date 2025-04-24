Правоохранители Боснии и Герцеговины безуспешно пытались арестовать лидера Республики Сербской Милорада Додика

$41.670.15
47.540.17
ukenru
Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи
08:13 • 33452 просмотра

Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

23 апреля, 17:58 • 89126 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 123272 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 168589 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 93177 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 151463 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 58269 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 41761 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 33956 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 36259 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
2.7м/с
19%
746 мм
Популярные новости

Удар по Киеву 24 апреля: 9 погибших, 63 пострадавших, среди них 6 детей

24 апреля, 03:17 • 22538 просмотра

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

24 апреля, 03:28 • 88078 просмотра

Враг вывел 11 ракетоносителей с "Калибрами" на борту в Черное море - ВМС ВСУ

24 апреля, 03:44 • 40666 просмотра

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

05:06 • 37539 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

06:58 • 37102 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 168589 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 99919 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 151463 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 111968 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 126090 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Виталий Кличко

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Милорад Додик

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Китай

Польша

Реклама
УНН Lite

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

08:47 • 16860 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

06:58 • 38695 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 42490 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 49509 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 60312 просмотра
Актуальное

Financial Times

F-16 Fighting Falcon

9К720 Искандер

ТикТок

Saab JAS 39 Gripen

Правоохранители Боснии и Герцеговины безуспешно пытались арестовать лидера Республики Сербской Милорада Додика

Киев • УНН

 • 3186 просмотра

Полиция Боснии и Герцеговины пыталась арестовать пророссийского лидера Милорада Додика. Аресту помешали вооруженные офицеры боснийских сербов.

Правоохранители Боснии и Герцеговины безуспешно пытались арестовать лидера Республики Сербской Милорада Додика

Арест пророссийского лидера сепаратистов Милорада Додика предотвратила полиция боснийских сербов. Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Сотрудники государственной безопасности Боснии и Герцеговины (SIPA) попытались арестовать пророссийского президента боснийских сербов Милорада Додика, но встретили сопротивление вооруженных офицеров боснийских сербов.

Сотрудники SIPA прекратили попытку вручить Додику ордер на арест и задержать его. Они столкнулись с сопротивлением многочисленных полицейских Республики Сербской (РС), которые угрожали им вооруженным сопротивлением.

- пишут местные СМИ. 

Местные СМИ опубликовали фотографии большого полицейского отряда боснийских сербов, включая дальнобойное оружие и бронетехнику, которые блокируют доступ к административному зданию в восточной части Сараево, столицы Боснии и Герцеговины (БиГ).

Также указывается, что никаких столкновений между представителями двух полицейских сил не зафиксировано. Об этом власти Боснии и Герцеговины сообщили в четверг.

Справка

Милорад Додик, президент Республики Сербской в Боснии, находится под судебным преследованием за свою сепаратистскую политику. Боснийские суды выдали ордер на арест Додика в марте, после того как он не явился на допрос.

Напомним

УНН передавал, что суд Боснии и Герцеговины выдал международный ордер на арест Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича за посягательство на территориальное устройство государства. Додик поддерживает путина и хочет отделить анклав.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Милорад Додик
Република Српска
Босния и Герцеговина
Brent
$66.42
Bitcoin
$92,477.30
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,347.36
Ethereum
$1,743.94