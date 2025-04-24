Правоохранители Боснии и Герцеговины безуспешно пытались арестовать лидера Республики Сербской Милорада Додика

Арест пророссийского лидера сепаратистов Милорада Додика предотвратила полиция боснийских сербов. Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Сотрудники государственной безопасности Боснии и Герцеговины (SIPA) попытались арестовать пророссийского президента боснийских сербов Милорада Додика, но встретили сопротивление вооруженных офицеров боснийских сербов.

Сотрудники SIPA прекратили попытку вручить Додику ордер на арест и задержать его. Они столкнулись с сопротивлением многочисленных полицейских Республики Сербской (РС), которые угрожали им вооруженным сопротивлением. - пишут местные СМИ.

Местные СМИ опубликовали фотографии большого полицейского отряда боснийских сербов, включая дальнобойное оружие и бронетехнику, которые блокируют доступ к административному зданию в восточной части Сараево, столицы Боснии и Герцеговины (БиГ).

Также указывается, что никаких столкновений между представителями двух полицейских сил не зафиксировано. Об этом власти Боснии и Герцеговины сообщили в четверг.

Справка

Милорад Додик, президент Республики Сербской в Боснии, находится под судебным преследованием за свою сепаратистскую политику. Боснийские суды выдали ордер на арест Додика в марте, после того как он не явился на допрос.

Напомним

УНН передавал, что суд Боснии и Герцеговины выдал международный ордер на арест Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича за посягательство на территориальное устройство государства. Додик поддерживает путина и хочет отделить анклав.