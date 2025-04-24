Правоохранители Боснии и Герцеговины безуспешно пытались арестовать лидера Республики Сербской Милорада Додика
Киев • УНН
Полиция Боснии и Герцеговины пыталась арестовать пророссийского лидера Милорада Додика. Аресту помешали вооруженные офицеры боснийских сербов.
Арест пророссийского лидера сепаратистов Милорада Додика предотвратила полиция боснийских сербов. Передает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Сотрудники государственной безопасности Боснии и Герцеговины (SIPA) попытались арестовать пророссийского президента боснийских сербов Милорада Додика, но встретили сопротивление вооруженных офицеров боснийских сербов.
Сотрудники SIPA прекратили попытку вручить Додику ордер на арест и задержать его. Они столкнулись с сопротивлением многочисленных полицейских Республики Сербской (РС), которые угрожали им вооруженным сопротивлением.
Местные СМИ опубликовали фотографии большого полицейского отряда боснийских сербов, включая дальнобойное оружие и бронетехнику, которые блокируют доступ к административному зданию в восточной части Сараево, столицы Боснии и Герцеговины (БиГ).
Также указывается, что никаких столкновений между представителями двух полицейских сил не зафиксировано. Об этом власти Боснии и Герцеговины сообщили в четверг.
Справка
Милорад Додик, президент Республики Сербской в Боснии, находится под судебным преследованием за свою сепаратистскую политику. Боснийские суды выдали ордер на арест Додика в марте, после того как он не явился на допрос.
Напомним
УНН передавал, что суд Боснии и Герцеговины выдал международный ордер на арест Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича за посягательство на территориальное устройство государства. Додик поддерживает путина и хочет отделить анклав.