Правоохоронці Боснії і Герцеговини безуспішно намагалися заарештувати лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка

Арешту проросійського лідера сепаратистів Мілорада Додіка запобігла поліція боснійських сербів. Передає УНН із посиланням на Еuronews.

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Співробітники державної безпеки Боснії і Герцеговини (SIPA) спробували заарештувати проросійського президента боснійських сербів Мілорада Додіка, але зустріли опір озброєних офіцерів боснійських сербів.

Співробітники SIPA припинили спробу вручити Додіку ордер на арешт і затримати його. Вони зіткнулися з опором численних поліцейських Республіки Сербської (РС), які погрожували їм збройним опором. - пишуть місцеві ЗМІ.

Місцеві ЗМІ опублікували фотографії великого поліцейського загону боснійських сербів, включаючи далекобійну зброю та бронетехніку, які блокують доступ до адміністративної будівлі в східній частині Сараєво, столиці Боснії і Герцеговини (БіГ).

Також вказується, що жодних зіткнень між представниками двох поліцейських сил не зафіксовано. Про це влада Боснії і Герцеговини повідомила в четвер.

Довідка

Мілорад Додік, президент Республіки Сербської в Боснії, перебуває під судовим переслідуванням за свою сепаратистську політику. Боснійські суди видали ордер на арешт Додіка в березні, після того як він не з'явився на допит.

Нагадаємо

УНН передавав, що суд Боснії і Герцеговини видав міжнародний ордер на арешт Мілорада Додіка та голови Народної скупщини Ненада Стевандича за посягання на територіальний устрій держави. Додік підтримує путіна та хоче відокремити анклав.