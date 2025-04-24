Правоохоронці Боснії і Герцеговини безуспішно намагалися заарештувати лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка
Київ • УНН
Поліція Боснії і Герцеговини намагалась заарештувати проросійського лідера Мілорада Додіка. Арешту завадили озброєні офіцери боснійських сербів.
Арешту проросійського лідера сепаратистів Мілорада Додіка запобігла поліція боснійських сербів. Передає УНН із посиланням на Еuronews.
Деталі
Співробітники державної безпеки Боснії і Герцеговини (SIPA) спробували заарештувати проросійського президента боснійських сербів Мілорада Додіка, але зустріли опір озброєних офіцерів боснійських сербів.
Співробітники SIPA припинили спробу вручити Додіку ордер на арешт і затримати його. Вони зіткнулися з опором численних поліцейських Республіки Сербської (РС), які погрожували їм збройним опором.
Місцеві ЗМІ опублікували фотографії великого поліцейського загону боснійських сербів, включаючи далекобійну зброю та бронетехніку, які блокують доступ до адміністративної будівлі в східній частині Сараєво, столиці Боснії і Герцеговини (БіГ).
Також вказується, що жодних зіткнень між представниками двох поліцейських сил не зафіксовано. Про це влада Боснії і Герцеговини повідомила в четвер.
Довідка
Мілорад Додік, президент Республіки Сербської в Боснії, перебуває під судовим переслідуванням за свою сепаратистську політику. Боснійські суди видали ордер на арешт Додіка в березні, після того як він не з'явився на допит.
Нагадаємо
УНН передавав, що суд Боснії і Герцеговини видав міжнародний ордер на арешт Мілорада Додіка та голови Народної скупщини Ненада Стевандича за посягання на територіальний устрій держави. Додік підтримує путіна та хоче відокремити анклав.