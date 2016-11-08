Правоохранители задержали злоумышленников, напавших на несовершеннолетнего в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители задержали злоумышленников, напавших на несовершеннолетнего в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Вчера, 7 ноября, в полицию поступило сообщение, что на улице Шпака до 16-летнего киевлянина и его двух товарищей подошли трое незнакомых мужчин и, угрожая оружием, забрали мобильный телефон.
Оперативники задержали правонарушителей на территории рынка, в Соломенском районе столицы. У одного из них сотрудники полиции изъяли предмет, похожий на пистолет, который направлен на проведение экспертизы.
Сейчас правоохранители отбирают объяснения у подозреваемых и устанавливают все обстоятельства совершенного правонарушения.
Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.