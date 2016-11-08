Правоохоронці затримали зловмисників, що напали на неповнолітнього у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці затримали зловмисників, що напали на неповнолітнього у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Вчора, 7 листопада, до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Шпака до 16-річного киянина та його двох товаришів підійшли троє незнайомих чоловіків та, погрожуючи зброєю, забрали мобільний телефон.
Оперативники затримали правопорушників на території ринку, що у Солом'янському районі столиці. У одного з них працівники поліції вилучили предмет, схожий на пістолет, який направили на проведення експертизи.
Зараз правоохоронці відбирають пояснення у підозрюваних та встановлюють всі обставини вчиненого правопорушення.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.