Правоохранители задержали в прошлом году 9 тыс. коррупционеров, из которых осудили 1,6 тыс. человек - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Правоохранительные органы задержали 9 тыс. коррупционеров за прошлый год, из которых осуждено только 1,6 тыс. человек. Об этом сказал в эфире телеканала ZIK заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
“Вы (обратился к народным депутатам — ред.) Оставили без градации, без изменений в закон наказание за взяточничество. Тот, кто берет 500 долл. и тот, кто берет миллион или миллиард имеют ту же ответственность. С 9 тыс. задержанных Генеральной прокуратурой с правоохранительными органами коррупционеров осуждено 1,6 тыс.”, — рассказал он.
Как сообщал УНН, Матиос обнародовал документы, которые пидтвереджують высокий уровень самоубийств среди военных.