Правоохранители задержали в прошлом году 9 тыс. коррупционеров, из которых осудили 1,6 тыс. человек - Матиос

“Вы (обратился к народным депутатам — ред.) Оставили без градации, без изменений в закон наказание за взяточничество. Тот, кто берет 500 долл. и тот, кто берет миллион или миллиард имеют ту же ответственность. С 9 тыс. задержанных Генеральной прокуратурой с правоохранительными органами коррупционеров осуждено 1,6 тыс.”, — рассказал он.

Как сообщал УНН, Матиос обнародовал документы, которые пидтвереджують высокий уровень самоубийств среди военных.