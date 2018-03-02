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Правоохоронці затримали торік 9 тис. корупціонерів, з яких засудили 1,6 тис. осіб - Матіос

Правоохоронці затримали торік 9 тис. корупціонерів, з яких засудили 1,6 тис. осіб - Матіос

Київ • УНН

 • 9714 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Правоохоронні органи затримали 9 тис. корупціонерів за минулий рік, з яких засуджено тільки 1,6 тис. осіб. Про це сьогодні сказав в ефірі телеканалу ZIK заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Ви (звернувся до народних депутатів — ред.) залишили без градації, без змін до закону покарання за хабарництво. Той, хто бере 500 дол. і той, хто бере мільйон чи мільярд мають ту саму відповідальність. З 9 тис. затриманих Генеральною прокуратурою з правоохоронними органами корупціонерів засуджено 1,6 тис.”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, Матіос оприлюднив документи, які підтвереджують високий рівень самогубств серед військових.

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