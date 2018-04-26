Правоохранители разоблачили на взятке руководителя аппарата суда в Днепропетровской области

По информации пресс-центра, оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник требовал через посредника пятнадцать тысяч гривен от жителя области за не привлечение к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.



"Правоохранители "взяли" сообщника после получения всей суммы неправомерной выгоды, затем в служебном кабинете задержали руководителя аппарата суда", - отметили в ведомстве.

В СБУ добавили, что сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.



Напомним, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".