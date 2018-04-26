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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Правоохоронці викрили на хабарі керівника апарату суду з Дніпропетровщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровщини,. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.

Правоохоронці викрили на хабарі керівника апарату суду з Дніпропетровщини

За інформацією прес-центру, оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця області за не притягнення до адміністративної відповідальності за управління автомобілем у нетверезому стані.

"Правоохоронці "взяли" спільника після отримання всієї суми неправомірної вигоди, згодом у службовому кабінеті затримали керівника апарату суду", - зазначили у відомстві.

У СБУ додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, 24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.

Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.

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