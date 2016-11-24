Правоохранители рассказали новые подробности о похищении несовершеннолетнего прикарпатца

Как сообщила начальник сектора молодежной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Ивано-Франковской области подполковник полиции Алла Бойчук, похитителем оказался мужчина 1971 года рождения, который снимал квартиру в Коломые. Стоит отметить, что задержанный был ранее судим за совершение грабежа и разбоя. Также оказалось, что похититель родом из Одесской области.

Сам обвиняемый, который уже признал свою вину, объяснил свои действия поступком несовершеннолетнего, который, по его словам, попросил у него телефон, который стоит 7 тыс. грн, чтобы осуществить звонок и убежал. После того, как подростка удалось догнать, человек силой затащил его в подвал и позвонил матери заложника, с требованием выкупа, эквивалентного стоимости телефона. В случае отказа угрожал утопить ребенка в реке Прут.

Задержание провели в центре Коломыи, где мама подростка должна была передать выкуп.

Сейчас начато уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.