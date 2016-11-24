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Правоохоронці розповіли нові подробиці про викрадення неповнолітнього прикарпатця

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада, на брифінгу в ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області правоохоронці повідомили представникам ЗМІ подробиці розкриття справи щодо викрадення 14-річного мешканця Коломиї, повідомляє кореспондент УНН.

Правоохоронці розповіли нові подробиці про викрадення неповнолітнього прикарпатця

Як повідомила начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції Алла Бойчук, викрадачем виявився чоловік 1971 року народження, який винаймав квартиру в Коломиї. Варто зазначити, що затриманий був раніше судимий за вчинення грабежу та розбою. Також виявилось, що викрадач родом з Одеської області.

Сам обвинувачений, який вже визнав свою провину, пояснив свої дії вчинком неповнолітнього, який, за його словами, попросив у нього телефон, який коштує 7 тис. грн, щоб здійснити дзвінок і втік. Після того, як підлітка вдалось наздогнати, чоловік силоміць затяг його до підвалу і зателефонував до матері заручника, з вимогою викупу, еквівалентного вартості телефону. У випадку відмови погрожував втопити підлітка у ріці Прут.

Затримання провели у центрі Коломиї, де мам підлітка мала передати викуп.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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