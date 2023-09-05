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Правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху михаилу фридману

Правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху михаилу фридману

Киев • УНН

 • 382179 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху михаилу фридману, который причастен к финансированию войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения рф он потратил около 2 млрд рублей на несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них – «Тульский патронный завод», который производит патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов рф.

Для финансирования захватнических «проектов» кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп».

Также он задействовал, как сообщается, собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», которая поставляется оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок рф, воюющих в Украине. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских захватчиков на фронте.

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Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с фсб, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе рф мобильную связь в временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время он скрывается от правосудия за рубежом. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

фридману грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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