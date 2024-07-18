Правительство в этом году выделило 2,4 млрд грн для строительства оборонительных рубежей на Запорожье

Чрезвычайно важно усилить безопасность в Запорожской области и продолжить восстановление. В этом году Кабмин для строительства оборонительных рубежей в регионе выделил 2,4 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства в Запорожье, передает УНН.

Сегодня проводим выездное заседание в Запорожской области, которая имеет стратегическое значение для обороны и экономики. Чрезвычайно важно усилить здесь безопасность, продолжить восстановление, всесторонне поддержать людей - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство в 2024 году направило Запорожской области почти 3,1 млрд грн на различные нужды.

«Из них более 623 млн грн - это средства на проекты восстановления. В том числе на реконструкцию жилья и критической инфраструктуры. Для строительства оборонительных рубежей в регионе мы выделили 2,4 млрд грн», - сообщил Шмыгаль.

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