Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел процесс строительства фортификационных укреплений Харьковщины, на которые из бюджета выделено 5,9 млрд грн, передает УНН.

"На строительство фортификационных укреплений Харьковщины Правительство в этом году выделило 5,9 млрд грн. Осмотрели процесс их сооружения", - сообщил Шмыгаль в Telegram.

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Премьер отметил, что "возведение оборонительных рубежей - приоритетное направление работы местных руководителей в прифронтовых областях. Ведь это касается обороны нашего государства и наших защитников".

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