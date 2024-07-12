Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинспектировал строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, на которое из бюджета выделено 5,9 млрд грн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел процесс строительства фортификационных укреплений Харьковщины, на которые из бюджета выделено 5,9 млрд грн, передает УНН.
"На строительство фортификационных укреплений Харьковщины Правительство в этом году выделило 5,9 млрд грн. Осмотрели процесс их сооружения", - сообщил Шмыгаль в Telegram.
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Премьер отметил, что "возведение оборонительных рубежей - приоритетное направление работы местных руководителей в прифронтовых областях. Ведь это касается обороны нашего государства и наших защитников".
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