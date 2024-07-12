Жара в Киеве побила три рекорда за день 5 часов назад • 18289 просмотра

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом 11 июля 2024, 11:52 • 64090 просмотра

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея 11 июля 2024, 11:07 • 34176 просмотра

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС 11 июля 2024, 10:17 • 47929 просмотра