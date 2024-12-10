Правительство расширило программу «Доступные лекарства»: что изменится
Киев • УНН
Кабмин добавил 30 новых действующих веществ в программу «Доступные лекарства» и позволил покупать лекарства за средства еПоддержки. Расширен перечень препаратов для детей и увеличена сеть аптек-участников программы.
Кабинет министров расширил программу "Доступные лекарства", что, в частности, предусматривает возможность покупать лекарства за средства зимней" еподдержки", расширяется перечень лекарственных средств, которые можно будет приобрести по программе.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
детали
Отдельное направление зимней поддержки-это программа "еще более доступные лекарства". Программой "Доступные лекарства" за 5 лет воспользовались более 5 млн украинцев, к ней подключены 15 тысяч аптек, людям доступны почти 600 препаратов, более трети из них - совершенно бесплатно, остальные - с частичной оплатой. Теперь программа модернизируется
По его словам, решения правительства предусматривают: включение в перечень новых лекарств.
Это плюс 30 новых действующих веществ.
В частности, препараты для ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней;
расширение программы на детей-к программе лекарства в форме капель и мазей;
расширение сети аптек, которая будет задействована в программе.
В частности, к ней присоединятся все аптеки, работающие в больницах;
обязательство аптек предлагать покупателям препараты по самой низкой цене с учетом активного ингредиента;
возможность за средства зимней "еподдержки" приобрести лекарства украинского производства.
Напомним
В 2025 году программа «Доступные лекарства» будет расширена. Добавят более 30 новых препаратов, включая лекарства для детей и новые формы медикаментов, а бюджет программы составит 6,6 млрд грн.