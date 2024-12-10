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Правительство расширило программу «Доступные лекарства»: что изменится

Правительство расширило программу «Доступные лекарства»: что изменится

Киев  •  УНН

 • 2243 просмотра

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Кабмин добавил 30 новых действующих веществ в программу «Доступные лекарства» и позволил покупать лекарства за средства еПоддержки. Расширен перечень препаратов для детей и увеличена сеть аптек-участников программы.

Кабинет министров расширил программу "Доступные лекарства", что, в частности, предусматривает возможность покупать лекарства за средства зимней" еподдержки", расширяется перечень лекарственных средств, которые можно будет приобрести по программе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

детали

Отдельное направление зимней поддержки-это программа "еще более доступные лекарства". Программой "Доступные лекарства" за 5 лет воспользовались более 5 млн украинцев, к ней подключены 15 тысяч аптек, людям доступны почти 600 препаратов, более трети из них - совершенно бесплатно, остальные - с частичной оплатой. Теперь программа модернизируется

- сказал Шмыгаль.

По его словам, решения правительства предусматривают: включение в перечень новых лекарств.

Это плюс 30 новых действующих веществ.

В частности, препараты для ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней;

расширение программы на детей-к программе лекарства в форме капель и мазей;

расширение сети аптек, которая будет задействована в программе.

В частности, к ней присоединятся все аптеки, работающие в больницах;

обязательство аптек предлагать покупателям препараты по самой низкой цене с учетом активного ингредиента;

возможность за средства зимней "еподдержки" приобрести лекарства украинского производства.

Напомним

В 2025 году программа «Доступные лекарства» будет расширена. Добавят более 30 новых препаратов, включая лекарства для детей и новые формы медикаментов, а бюджет программы составит 6,6 млрд грн.

Алина Волянская

Алина Волянская

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль