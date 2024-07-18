Киев • УНН
Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Предлагается увеличить ставку военного сбора до 5% и обязать ФЛП третьей группы платить 1% сбора на период военного положения.
Кабинет министров Украины 18 июля зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс». Среди прочего предлагает увеличить ставку военного сбора до 5% и обязать ФЛП третьей группы платить 1% сбора. Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель Кабинета министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Проект закона №11416 предусматривает новые правила военного сбора на период действия военного положения в Украине. Цели предлагаемых изменений:
Правительство предлагает повысить ставку военного сбора до 5% (сейчас она составляет 1,5%), а также установить обязанность уплаты военного сбора:
Правительство одобрило увеличение расходов на оборону в Бюджете-2024 и налоговые изменения на 140 млрд грн: что предполагается18 июля 2024, 12:11 • 14219 просмотров