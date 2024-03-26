Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

Во время четверговой встречи правительств Польши и Украины будут доминировать вопросы оружия и экономики, но нам также нужно решить некоторые наши исторические вопросы. Об этом заявил в студии PAP заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна, передает УНН.

Детали

Встреча правительств Польши и Украины запланирована на 28 марта в Варшаве. Как сообщил Шейна, встреча будет охватывать много вопросов - в частности сельское хозяйство и военную поддержку.

Во время встречи также могут быть обсуждения присоединения Украины в ЕС.

"Вопросы, которые, на мой взгляд, уже должны обсуждаться - это вопрос вступления. Потому что Украина уже ведет расширенные переговоры, и мы готовы с Украиной сотрудничать. Мы поможем в этом", - подчеркнул Шейна.

По словам заместителя главы дипломатии, ошибка предыдущего правительства заключалась в предположении, что в отношениях Польши с Украиной нет противоречивых вопросов. Поэтому важным элементом встречи в Варшаве должно стать подписание протокола разногласий.

"Мы должны будем быть честными в отношении того, где мы можем помочь и где нам нужно подготовить отчеты о несоответствиях. Самая большая ошибка правительства PiS была в том, что оно обманывало поляков и, возможно, самих себя, что нет проблем, например, с сельским хозяйством. И только на последнем отрезке начались действия", - сказал он.

По словам Шейны, нужно строить отношения с Украиной на конкретных действиях, потому что, как он сказал, важно, чтобы "польско-украинские отношения были разморожены, был честный разговор и переговоры, чего не было во времена правления PiS". Тогда были только жесты", - подчеркнул он.

"Настойчивость означает, что когда мы не согласны по определенным вопросам, мы говорим нашему партнеру четко и с уважением", - пояснил он.

Одним из вопросов, которые могут быть затронуты во время встречи правительств Польши и Украины, являются исторические вопросы. По словам Шейны, обсуждение этих тем поможет прояснить ситуацию.

"Нам также нужно урегулировать определенные исторические вопросы между Польшей и Украиной. Они сегодня не являются важнейшими, но они также позволяют нам прояснить ситуацию по многим вопросам", - сказал он.

Он добавил, что кто-то из руководства МИД обязательно посетит эту встречу, но неизвестно, будет ли это сам глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Детали встречи в Варшаве еще уточняются, многие вопросы держатся в секрете из соображений безопасности.

В конце февраля премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал встречу - 28 марта в Варшаве запланировано заседание правительств Польши и Украины. Это была реакция на призыв Президента Украины Владимира Зеленского провести встречу правительств двух стран на общей границе.