Иск прокуратуры Крыма к Кабмину: к делу приобщили Пенсионный фонд

"Сегодня, 4 декабря 2019 года, по иску прокуратура АР Крым о признании противоправными и недействительными отдельные положения нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, нарушающих права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на социальное обеспечение, Окружной административный суд Киева привлек к рассмотрению дела Пенсионный фонд Украины", - написала Диденко.

Также она сообщила, что следующее судебное заседание состоится 26 декабря 2019 года.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и других выплат исключительно через Ощадбанк.