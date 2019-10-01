Иск Коломойского о возвращении ПриватБанка продолжат рассматривать 8 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Хозяйственный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка между Министерством финансов и лицами, которые были на тот момент его акционерами. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
"Хозяйственный суд объявил о перерыве, следующее заседание запланировано на 8 октября в 14:00", - сказали в пресс-службе.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.
Также, 18 апреля текущего года Окружной административный суд Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.