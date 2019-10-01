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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 14409 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Позов Коломойського про повернення ПриватБанку продовжать розглядати 8 жовтня

Київ • УНН

 • 9246 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Господарський суд Києва оголосив перерву в розгляді позову колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку між Міністерством фінансів і особами, які були на той момент його акціонерами. Про це журналісту УНН повідомили пресслужбі Національного банку України.

Позов Коломойського про повернення ПриватБанку продовжать розглядати 8 жовтня

“Господарський суд оголосив про перерву, наступне засідання заплановане на 8 жовтня о 14:00”, — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Також, 18 квітня поточного року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “Приватбанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

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