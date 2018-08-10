Пожары в Калифорнии: леса могут гореть до сентября

Сейчас площадь пожаров уже больше, чем весь город Лос-Анджелес. По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, пожар уничтожил по меньшей мере 119 резиденций.

Пожарные в штате тушат 15 крупных пожаров. В департаменте предположили, что тушение пожаров может продлиться до сентября.

По данным властей, по состоянию на четверг количество погибших из-за огненной стихии в Калифорнии выросло до 10 человек после того, как в результате ДТП погиб механик тяжёлой техники, который был задействован в ликвидации пожара "Карр", пишет AFP.

При этом губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате, где лесные пожары вынудили покинуть свои дома уже 20 тысяч человек, чрезвычайное положение, сообщает AP.

Браун объявил о таком решении в четверг для округов Ориндж и Риверсайд из-за пожара в Кливлендском национальном лесу, который угрожает тысячам домов.

Человек, обвиняемый в поджоге, из-за чего начался пожар, предстанет перед судом в пятницу.

Напомним, в Европе также бушуют природные пожары. В Португалии из-за пожаров, которые начались в пятницу, 3 августа, в районе городка Моншики, пострадали по меньшей мере 36 человек. Украинцев призвали не посещать охваченные пожарами районы Португалии.

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