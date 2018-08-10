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Пожежі у Каліфорнії: ліси можуть горіти до вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Гасіння наймасштабніших лісових пожеж в історії американського штату Каліфорнія може зайняти час до вересня. Про це пише CNN, повідомляє УНН.

Пожежі у Каліфорнії: ліси можуть горіти до вересня

Зараз площа пожеж вже більша, ніж усе місто Лос-Анджелес. За даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту штату, пожежа знищила щонайменше 119 резиденцій.

Пожежники у штаті гасять 15 великих пожеж. У департаменті припустили, що гасіння пожеж може тривати до вересня.

За даними влади, станом на четвер кількість загиблих через вогняну стихію у Каліфорнії зросла до 10 осіб після того, як в результаті ДТП загинув механік важкої техніки, який був задіяний у ліквідації пожежі "Карр", пише AFP.

При цьому губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оголосив у штаті, де лісові пожежі змусили покинути свої будинки вже 20 тисяч людей, надзвичайний стан, повідомляє AP.

Браун оголосив про таке рішення у четвер для округів Оріндж і Ріверсайд через пожежу в Клівлендському національному лісі, яка загрожує тисячам будинків.

Людина, обвинувачена в підпалі, через що почалася пожежа, постане перед судом у п'ятницю.

Нагадаємо, у Європі також вирують природні пожежі. У Португалії через пожежі, які почалися у п'ятницю, 3 серпня, в районі містечка Моншіке, постраждали щонайменше 36 людей. Українців закликали не відвідувати охоплені пожежами райони Португалії.

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