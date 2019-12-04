Пожар в колледже в Одессе: пострадали 9 человек

"Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м.кв. Также существует угроза распространения огня.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник после 10 утра.