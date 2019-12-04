Пожежа у коледжі в Одесі: постраждало 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у коледжі Одеси госпіталізовано 9 осіб, 40 людей евакуювали. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
"Евакуйовано понад 40 осіб. Роботи з евакуації продовжуються. До лікувальних закладів госпіталізовано 9 осіб", - сказано у повідомленні.
Наразі площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв. Також існує загроза розповсюдження вогню.
Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла після 10 ранку.