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Воздушные силы ВСУ сбили два вражеских самолета в Харьковской области

Киев • УНН

 • 196000 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Воздушные силы ВСУ сбили два самолета оккупантов в Харьковской области. Об этом УНН информирует со ссылкой на Воздушное командование “Восток”.

Воздушные силы ВСУ сбили два вражеских самолета в Харьковской области

Цитата

"Юго-восточный регион Харьковской области становится второй Чорнобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно день за днем на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам”, - говорится в сообщении.

Добавим

Во время боев в районе Изюма Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили до 60% личного состава и военной техники оккупантов.

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