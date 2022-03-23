Воздушные силы ВСУ сбили два вражеских самолета в Харьковской области

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"Юго-восточный регион Харьковской области становится второй Чорнобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно день за днем на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам”, - говорится в сообщении.

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Во время боев в районе Изюма Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили до 60% личного состава и военной техники оккупантов.



