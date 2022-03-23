Повітряні сили ЗСУ збили два ворожі літаки на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Повітряні сили ЗСУ збили два літаки окупантів на Харківщині. Про це УНН інформує з посиланням на Повітряне командування “Схід”.
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"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам”, - ідеться в повідомленні.
Додамо
Під час боїв в районі Ізюму Харківської області Збройні сили України знищили до 60% особового складу і військової техніки окупантів.