Воздушные силы ВСУ показали боевую работу истребителя МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Воздушные силы ВСУ показали видео боевой работы истребителя МиГ-29, которое украинский пилот посвятил своему погибшему собратью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ВС ВСУ.
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"Украинский пилот снял и смонтировал видео боевой работы истребителя МиГ-29. Иван посвящает это видео своему павшему собратью Евгению Лысенко, который героически погиб в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта", – говорится в сообщении.
A Ukrainian pilot made a video of the combat operation of the MiG-29.
Ivan dedicates this video to his fallen brother in arms, Major Yevhen Lysenko, who heroically died in an aerial battle with the Russian invaders on March 9. pic.twitter.com/57Fyz8u2Nw
Напомним
29 августа Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника и ракету Х-59.