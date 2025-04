Воздушные силы ВСУ показали боевую работу истребителя МиГ-29

Цитата

"Украинский пилот снял и смонтировал видео боевой работы истребителя МиГ-29. Иван посвящает это видео своему павшему собратью Евгению Лысенко, который героически погиб в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта", – говорится в сообщении.

A Ukrainian pilot made a video of the combat operation of the MiG-29.

Ivan dedicates this video to his fallen brother in arms, Major Yevhen Lysenko, who heroically died in an aerial battle with the Russian invaders on March 9. pic.twitter.com/57Fyz8u2Nw

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 30, 2022

Напомним

29 августа Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника и ракету Х-59.