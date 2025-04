Повітряні сили ЗСУ показали бойову роботу винищувача МіГ-29

Цитата

"Український пілот зняв і змонтував відео бойової роботи винищувача МіГ-29. Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня", – ідеться у повідомленні.

A Ukrainian pilot made a video of the combat operation of the MiG-29.

Ivan dedicates this video to his fallen brother in arms, Major Yevhen Lysenko, who heroically died in an aerial battle with the Russian invaders on March 9. pic.twitter.com/57Fyz8u2Nw

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 30, 2022

Нагадаємо

29 серпня Повітряні сили ЗСУ знищили три ворожі безпілотники і ракету Х-59.