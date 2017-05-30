Повешенного мужчины нашли в киевском парке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В лесопарковой зоне "Дубки" в столице обнаружили повешенного мужчину, передает УНН со ссылкой на "Киев оперативный".
"ЧП в лесопарковой зоне "Дубки". Нашли повешенного молодого человека. За несколько дней до этого им было написано заявление об угрозах в полицию. Так же оставлено завещание. На месте работают следственно-оперативная группа, медицина катастроф и Патрульная полиция", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве неизвестный застрелил мужчину в Дарницком районе.
Кроме того, в Киеве на ул. Шевченко произошла дорожно-трансопртна приключение с участием легкового автомобиля и маршрутки с пассажирами, десять человек пострадали.