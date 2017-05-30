Повішеного чоловіка знайшли в київському парку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В лісопарковій зоні "Дубки" в столиці виявили повішеного чоловіка, передає УНН з посиланням на "Київ оперативний".
"НП в лісопарковій зоні "Дубки". Знайшли повішеного хлопця. За кілька днів до цього він написав заяву про погрози на поліцію.
Також залишено заповіт. На місці працюють слідчо-оперативна група, медицина катастроф і Патрульна Поліція", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Києві невідомий застрелив чоловіка у Дарницькому районі.
Крім того, у Києві на пл. Шевченка сталась дорожньо-трансопртна пригода за участі легкового автомобіля і маршрутки з пасажирами, десять людей постраждали.