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"Мы должны сражаться до последнего из них или до последнего из нас" – посол Пристайко

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украины должна сражаться до последнего из русских или до последнего из украинцев за свои территории. Об этом он сказал в интервью Daily Express, передает УНН.

Цитата

«Для нас есть одно решение — русские должны уйти с наших земель. Поэтому мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас», - сказал Пристайко.

Он скептически отнесся к сообщениям о том, что Украина может быть готова уступить Крым в ходе мирных переговоров, и настоял на том, что россия должна сначала уйти со всей украинской территории.

Посол также заявил, что Украина в рамках мобилизации набрала не менее миллиона человек.

По его словам, 40-тысячные «штурмовые бригады» готовятся к весеннему контрнаступлению.

«Я хотел бы отметить, что мы мобилизовали миллион человек», - рассказал Пристайко.

Кроме того, Пристайко прокомментировал потери Украины.

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, это будет ужасная цифра. Но в этом мы опять отличаемся от россиян. Каждая украинская жизнь для нас дорога».

Дополнение

Украина готова обсуждать с россией вопрос временно оккупированного Крыма, если украинские военные достигнут границы полуострова. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в комментарии Financial Times, что издание назвало "наиболее откровенным заявлением" о заинтересованности Киева в переговорах с апреля 2022 года.

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