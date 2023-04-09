"Мы должны сражаться до последнего из них или до последнего из нас" – посол Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украины должна сражаться до последнего из русских или до последнего из украинцев за свои территории. Об этом он сказал в интервью Daily Express, передает УНН.
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«Для нас есть одно решение — русские должны уйти с наших земель. Поэтому мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас», - сказал Пристайко.
Он скептически отнесся к сообщениям о том, что Украина может быть готова уступить Крым в ходе мирных переговоров, и настоял на том, что россия должна сначала уйти со всей украинской территории.
Посол также заявил, что Украина в рамках мобилизации набрала не менее миллиона человек.
По его словам, 40-тысячные «штурмовые бригады» готовятся к весеннему контрнаступлению.
«Я хотел бы отметить, что мы мобилизовали миллион человек», - рассказал Пристайко.
Кроме того, Пристайко прокомментировал потери Украины.
«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, это будет ужасная цифра. Но в этом мы опять отличаемся от россиян. Каждая украинская жизнь для нас дорога».
Дополнение
Украина готова обсуждать с россией вопрос временно оккупированного Крыма, если украинские военные достигнут границы полуострова. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в комментарии Financial Times, что издание назвало "наиболее откровенным заявлением" о заинтересованности Киева в переговорах с апреля 2022 года.