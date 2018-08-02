Наводнение в Индии: пострадали около 60 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Наводнение в штате Ассам на в северо-востоке Индии затронуло около 60 тыс. человек. Об этом в четверг заявили представители правительства, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации местных властей, более 10 тыс. людей были эвакуированы в 35 палаточных лагерей, созданных правительством.
Яростные наводнения затопили 168 поселений в пяти пострадавших округах: Дхемаджи, Лакхимпур, Голагхат, Сивасагар и Чарайдео. Округа Сивасагар и Голагхат больше других пострадали от наводнений.
"Почти 10 тыс. человек перемещены в 35 временных лагерей в округах Сивсагар и Голагат", - заявил представитель властей, добавив, что наводнения нарушили дорожное движение.
В среду вечером 2,5 тыс. человек были эвакуированы сотрудниками полиции и служб реагирования на стихийные бедствия в округе Голагхат.
Согласно официальным данным, во время сезона дождей в этом году в Ассаме наводнения унесли жизни уже 38 человек.
Напомним, число жертв проливных дождей, обрушившихся на прошлой неделе на индийский штат Уттар-Прадеш, возросло до 106 человек, еще 100 получили травмы.