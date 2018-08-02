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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 23543 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Наводнение в Индии: пострадали около 60 тыс. человек

Наводнение в Индии: пострадали около 60 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 8567 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Наводнение в штате Ассам на в северо-востоке Индии затронуло около 60 тыс. человек. Об этом в четверг заявили представители правительства, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации местных властей, более 10 тыс. людей были эвакуированы в 35 палаточных лагерей, созданных правительством.

Яростные наводнения затопили 168 поселений в пяти пострадавших округах: Дхемаджи, Лакхимпур, Голагхат, Сивасагар и Чарайдео. Округа Сивасагар и Голагхат больше других пострадали от наводнений.

"Почти 10 тыс. человек перемещены в 35 временных лагерей в округах Сивсагар и Голагат", - заявил представитель властей, добавив, что наводнения нарушили дорожное движение.

В среду вечером 2,5 тыс. человек были эвакуированы сотрудниками полиции и служб реагирования на стихийные бедствия в округе Голагхат.

Согласно официальным данным, во время сезона дождей в этом году в Ассаме наводнения унесли жизни уже 38 человек.

Напомним, число жертв проливных дождей, обрушившихся на прошлой неделе на индийский штат Уттар-Прадеш, возросло до 106 человек, еще 100 получили травмы.

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