Повінь в Індії: постраждали близько 60 тис. осіб

Згідно з інформацією місцевої влади, більше 10 тис. людей були евакуйовані в 35 наметових таборів, створених урядом.



Люті повені затопили 168 поселень в п'яти постраждалих округах: Дхемаджі, Лакхимпур, Голагхат, Сівасагар і Чарайдео. Округу Сівасагар і Голагхат більше інших постраждали від повеней.



"Майже 10 тис. чоловік переміщені в 35 тимчасових таборів в округах Сівсагар і Голагат", - заявив представник влади, додавши, що повені порушили дорожній рух.



У середу ввечері 2,5 тис. осіб були евакуйовані співробітниками поліції і служб реагування на стихійні лиха в окрузі Голагхат.



Згідно з офіційними даними, під час сезону дощів в цьому році в Ассамі повені забрали життя вже 38 осіб.



Нагадаємо, число жертв проливних дощів, що обрушилися минулого тижня на індійський штат Уттар-Прадеш, зросла до 106 осіб, ще 100 отримали травми.