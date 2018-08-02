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Повінь в Індії: постраждали близько 60 тис. осіб

Повінь в Індії: постраждали близько 60 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Повінь в штаті Ассам на в північному сході Індії торкнулася близько 60 тис. чоловік. Про це в четвер заявили представники уряду, передає УНН з посиланням на Анадолу.

Згідно з інформацією місцевої влади, більше 10 тис. людей були евакуйовані в 35 наметових таборів, створених урядом.

Люті повені затопили 168 поселень в п'яти постраждалих округах: Дхемаджі, Лакхимпур, Голагхат, Сівасагар і Чарайдео. Округу Сівасагар і Голагхат більше інших постраждали від повеней.

"Майже 10 тис. чоловік переміщені в 35 тимчасових таборів в округах Сівсагар і Голагат", - заявив представник влади, додавши, що повені порушили дорожній рух.

У середу ввечері 2,5 тис. осіб були евакуйовані співробітниками поліції і служб реагування на стихійні лиха в окрузі Голагхат.

Згідно з офіційними даними, під час сезону дощів в цьому році в Ассамі повені забрали життя вже 38 осіб.

Нагадаємо, число жертв проливних дощів, що обрушилися минулого тижня на індійський штат Уттар-Прадеш, зросла до 106 осіб, ще 100 отримали травми.

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